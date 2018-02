Arsene Wenger , entrenador del Arsenal, lamentó este domingo que "todo" fue en contra de su equipo en la derrota 0-3 a manos del Manchester City en la final de la Copa de la Liga (EFL Cup).



"Felicidades al City: ellos se irán a casa contentos y nosotros no. Tengo la sensación de que todo fue en contra nuestra hoy. Tuvimos una ocasión clarísima con 0-0 y luego les regalamos le primer gol. En la segunda mitad tuvimos mala suerte", manifestó Wenger en la rueda de prensa posterior al choque.



"Jugamos ante un grandísimo equipo, que domina la Premier League y lo está haciendo muy bien en la Liga de Campeones", señaló el veterano técnico francés.



Wenger, que se quedó a las puertas del único título doméstico que le falta en su dilatado palmarés en sus 22 temporadas en el Arsenal, criticó que el segundo tanto del City "fue en fuera de juego claro" y aseguró que no entiende "por qué no lo vio el VAR", el sistema de videoarbitraje.



"El segundo gol suyo es en fuera de juego claro. Todavía no logro comprender cómo no lo vio el VAR", dijo el galo. EFE