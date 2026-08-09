vs. jugaron por un . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El duelo entre el cuadro inglés y el conjunto español se pudo seguir a través de Disney Plus y Movistar Plus, plataformas que contarán con la señal del encuentro. El partido se disputará este domingo 9 de agosto en el Seoul World Cup Stadium, en Corea del Sur. ¿A qué hora inicia el encuentro? El compromiso comenzó a las 6:00 a.m. en Perú.

Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Manchester City)
Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Manchester City)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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