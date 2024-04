Manchester City vs. Chelsea se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por las semifinales de la FA Cup. El duelo se jugará este sábado 20 de abril, desde las 11:15 a.m. (hora peruana y dos horas más en Argentina), en el Wembley Stadium. Ambas escuadras buscan el título de la competencia con distintos fines: los ‘citizens’ quieren pasar el sabor amargo de haber quedado eliminados en la Champions League, a manos de Real Madrid, y sumar un trofeo más en su vitrina. Por el lado de los ‘blues’, buscan seguir en alza de nivel futbolístico, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. La transmisión del partido podrá ser vista a través de la señal de ESPN, STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles del partido, estadísticas, en la web de Depor.

Manchester City recordó la pasada FA Cup. (Video: Manchester City)

Manchester City vs. Chelsea: probables alineaciones

Manchester City : Stefan Ortega, Rico Lewis, John Stones, Akanji, Aké, Matheus Nunes, Kovacic, Oscar Bobb, Doku, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez.

Chelsea: Petrovic, Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Madueke, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Mudryk, Jackson.