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Manchester City vs. Liverpool (4-0): video, goles y resumen por la FA Cup
Manchester City vs. Liverpool se enfrentaron por los cuartos de final de la FA Cup. Este duelo estuvo pactado para el sábado 4 de abril desde las 6:45 a.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés se conectaron a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Los dirigidos por Pep Guardiola golearon por 4-0 y clasificaron a las semifinales.
Manchester City vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por FA Cup SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.