vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 4 de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Este duelo está pactado para el domingo 14 de septiembre desde las 10:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Etihad Stadium. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Manchester City vs. Manchester United se enfrentan por la Premier League. (Video: Manchester City)
Manchester City vs. Manchester United se enfrentan por la Premier League. (Video: Manchester City)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS