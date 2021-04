Manchester City vs. Tottenham se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS en el partido por la final de la Carabao Cup este domingo 25 de abril desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el Wembley Stadium. La transmisión STREAMING OFICIAL HD LIVE estará a cargo de ESPN y ESPN Play. No te pierdas el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias del partido por Depor.com.

Los ‘Citizens’ tienen posibilidades de terminar la temporada con tres trofeos. El equipo de Pep Guardiola está cerca de conquistar la Premier League y desde la próxima semana disputará las semifinales de la Champions League contra PSG.

Pero, antes de esos compromisos, el elenco ‘ciudadano’ tentará levantar la Copa de la Liga, torneo que ya ganó en sus tres últimas ediciones. Además, el cuadro ‘sky blue’ se hizo con cinco de las últimas siete finales.

“No podemos negar que la Champions League está cerca y la Premier League no se acaba y son más importantes. Pero queremos ganar esta competición”, declaró el estratega español de Manchester City en la víspera.

¿Dónde ver Manchester City vs. Tottenham por la final de la Carabao Cup?

ESPN 2 es la señal habilitada para ver el partido de la Carabao Cup que presentará a Manchester City con dudas en torno a la presencia de Kevin De Bruyne, quien se lesionó del tobillo durante las semifinales de la FA Cup contra Chelsea.

Por su lado, Tottenham ha vivido una semana agitada, pues empezaron con el despido de José Mourinho. Enseguida, el club anunció a Ryan Mason como entrenador interino hasta concluir la presente campaña.

Los ‘Spurs’ esperan que Harry Kane, goleador y capitán, se recupere de una lesión que le aleja de las canchas desde hace unos días. El DT esperará hasta el momento final para saber si el delantero estará entre los convocados.

El compromiso será muy importante para los jugadores, directivos e hinchas de Tottenham, pues están cerca de conseguir un trofeo por primera vez desde 2008, en aquella ocasión consiguieron la Copa de la Liga tras vencer por 2-1 a Chelsea.

¿A qué hora se juega Manchester City vs. Tottenham por la final de la Carabao Cup?

Perú – 10:30 a.m.

México – 10:30 a.m.

Colombia – 10:30 a.m.

Ecuador – 10:30 a.m.

Bolivia – 11:30 a.m.

Venezuela – 11:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

Argentina – 12:30 p.m.

Uruguay – 12:30 p.m.

Brasil – 12:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City: Steffen; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Torres, Sterling.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Hojbjerg; Bale, Lo Celso, Son; Lucas.

¿Dónde se jugará Manchester City vs. Tottenham por la final de la Carabao Cup?





