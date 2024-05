¡Choque entre gigantes! Manchester City vs. Tottenham se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 14 de mayo por la jornada 37 de la Premier League, que cada vez se pone más intensa en su recta final. El duelo se realizará en el Tottenham Hotspur Stadium y será clave para los ‘Ciudadanos’, que buscan el primer lugar, actualmente ocupado por el Arsenal (con 86 puntos), que tiene un punto más que el equipo de Guardiola. Este partido arrancará a las 2:00 de la tarde (horario de Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas y rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, Kevin De Bruyne, Foden; y Haaland. Entrenador : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, Kevin De Bruyne, Foden; y Haaland. : Pep Guardiola. Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Micky van de Ven, Royal; Bissouma, Sarr, Bentancur; Kulusevski, Johnson y Son Heung-min. Entrenador: Ange Postecoglou