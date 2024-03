Manchester City y Chelsea, dos grandes clubes en el fútbol mundial acostumbrados a ver sus nombres ligados a las hazañas deportivas. Sin embargo, y a pocos meses para el final de la temporada, una sombra oscura empieza a tapar el cielo de Etihad Stadium y Stamford Bridge, respectivamente. Y es que una advertencia emitida por las altas esferas del fútbol inglés advierte a ambas instituciones que podrían enfrentar la expulsión de la Premier League si se demuestra que han violado las reglas del Fair Play Financiero, según informa este miércoles el reconocido diario inglés The Sun.

El City está siendo investigado por un total de 115 supuestas infracciones financieras, un golpe devastador para un club que ha estado en el centro de la escena futbolística por su éxito en los últimos años. Estas acusaciones datan de febrero de 2023, y desde entonces, han sido el foco de atención tanto para los hinchas del fútbol como para los especialistas de las finanzas deportivas.

Por otro lado, el Chelsea enfrenta su propia serie de desafíos. Durante la era del magnate Roman Abramovich, se rumorea que el club cometió irregularidades financieras, incluyendo pagos a agentes de futbolistas desde cuentas que no estaban debidamente registradas en los libros contables del club. Una situación que podría sacudir un ‘terremoto’ dentro del club londinense.

Las posibles sanciones que se ciernen sobre estos gigantes del fútbol son variadas y, en algunos casos, extremadamente severas. Desde advertencias hasta la expulsión de la Premier League, las opciones están sobre la mesa. La gravedad de las acusaciones, tanto contra el City como contra el Chelsea, sugiere que estos casos se encuentran en el rango de las “sanciones graves” si se demuestran las irregularidades.

En respuesta a las acusaciones, el City ha negado enérgicamente las 115 infracciones financieras que se le atribuyen. Sin embargo, el proceso de investigación está en marcha, y se espera que una Comisión Reguladora Independiente inicie el análisis detallado del caso a finales del otoño. A pesar de los intentos del club por mantenerse firme en su posición, el futuro del club sigue siendo incierto.

Por su parte, el Chelsea enfrenta la presión no solo de las acusaciones en sí, sino también de la UEFA, que ya ha impuesto una multa de 8.6 millones de libras esterlinas al club. Sin embargo, la Liga Inglesa aún no ha presentado cargos formales. Siempre según The Sun, para el caso de los ‘Blues’, y también para el City, una decisión final podría no ocurrir hasta 2025.

El Fair Play financiero se basa en la búsqueda de equilibrio entre ingresos y egresos de las instituciones. De esta manera, se quiere lograr una viabilidad del club y no hipotecarlo por una o dos temporadas puntuales para contratar a jugadores o también tener un nuevo cuerpo técnico.

Con esto, además, se establecen límites que permiten que los clubes que integran la competencia tengan una mayor igualdad en sus planteles, evitando que instituciones con un alto poder económico puedan desnivelar el torneo al atraer demasiadas figuras a sus filas.





El equipo de Pep Guardiola vuelve a tener acción en la Premier League el próximo domingo 31 de marzo nada menos ante el Arsenal. El partido, a disputarse en Etihad Stadium, se jugará a partir de las 10:30 de la mañana y será transmitido en toda América Latina por las señales de ESPN y STAR Plus.

El Chelsea de Mauricio Pochettino, por su parte, se alista para enfrentar al Burnley en Stamford Bride el sábado 30 de marzo, a las 10 de la mañana, con transmisión de STAR Plus. Tras una temporada irregular, los azules luchan por meterse a un torneo internacional para el 2024-25.





