La relación parece estar rota. Fue uno de los flamantes refuerzos del Manchester United, incluso rechazó ofertas del Real Madrid o FC Barcelona en su momento. Sin embargo, no solo no cuenta para Solskjaer, sino que, como lo ha dejado ver el propio futbolista, no guarda una buena relación con su entrenador. El mercado de fichajes de enero parece una puerta de escape para Donny van de Beek, quien le habría pedido a su agente salir de Old Trafford.

Y de acuerdo a información del portal madridista ‘Defensa Central’, el mediocampista neerlandés ha hablado con su representante para recalar en el Real Madrid, ya que considera que podría tener más oportunidades de jugar.

Van de Beek conoce la situación actual del centro del campo de Ancelotti y se ve con posibilidades de jugar ya que futbolistas como Isco o Ceballos pueden marcharse en enero. El jugador quiere intentar salir cedido para así cumplir su sueño de vestirse de blanco.

Vale aquí apuntar que hace dos temporadas, según la prensa española, el exjugador del Ajax le dijo ‘no’ a la ‘Casa Blanca’ porque Zidane no le terminaba de convencer.

Donny van de Beek solo ha disputado tres partidos en la presente temporada, registrando en total 141 minutos. En Inglaterra señalan que el futbolista de 24 años podría llegar a Everton en el mercado de fichajes de enero.

El Barcelona también es opción

De acuerdo a información que revela el medio ‘Sport’, el futbolista se habría ofrecido a las oficinas del Camp Nou. Donny no está contento con su rol en el United y es por eso que busca de forma inmediata un cambio de aires.

La fórmula, eso sí, al menos de momento, sería la de una cesión y el Barcelona tendrá que evaluar de acuerdo a los requisitos que pida Koeman, quien conoce a la perfección al jugador.

Al técnico azulgrana le agradaría poder contar con Van de Beek como escudero de Frenkie De Jong en el centro del campo. Y además poder sumar de una vez por todas a Depay en el ataque, en lo que sería un tridente neerlandés.

