Según la información revelada por Ekrem Konur en su cuenta oficial de Twitter, el Manchester United sigue de cerca la situación de Mauro Icardi, actual futbolista del París Saint-Germain. El periodista señala que el argentino es uno de los objetivos de los ‘Diablos Rojos’ en este mercado de fichajes invernal ante la posibilidad de perder a Edinson Cavani y quedarse sin un delantero centro natural en el plantel, pese a que Cristiano Ronaldo también puede ocupar esa posición en la zona ofensiva.

El conjunto del Old Trafford, que no está pasando por su mejor momento, necesita moverse con velocidad en esta ventana de traspasos debido a que la plantilla no termina de encajar con la idea que propone Ralf Rangnick.

Ante ello, será necesario sumar nuevos rostros al equipo para no perderse en la carrera por clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League, que se está complicando debido a que Arsenal, Tottenham y West Ham United también se encuentran peleando por el mismo objetivo.

Una sola oportunidad

Si bien es cierto, una de las posiciones que se necesita potenciar en el Manchester United es el de ataque porque, más allá de tener talento en la zona, urgen sumar perfiles más específicos para dominar el área. Asimismo, la posibilidad de perder a Cavani, quien está en la mira del FC Barcelona para este mercado invernal, pone en apuros a la directiva de los ‘Red Devils’, quienes buscan cubrir el vacío que posiblemente deje el charrúa.

Ante ello, Mauro Icardi es una opción interesante a causa de que no entra los planes del PSG. Además, el propio futbolista mostró su deseo de dejar el Parque de los Príncipes en busca de nuevos retos, por lo que su préstamo al cuadro inglés no es una alternativa descabellada para Pochettino, que lo lleva utilizando poco en la presente temporada.

Eso sí, la llave de la operación será el atacante uruguayo. En el caso que este mismo salga en la presente ventana de traspasos, el argentino podrá llegar al Teatro de los Sueños con seis meses de anticipación para probar que aún tiene nivel para ser importante en un proyecto grande.





