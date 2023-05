El nombre de Kylian Mbappé es parte de una constante pugna en los mercados de fichajes. Aunque haya sido declarado intransferible por PSG, hay clubes que se proyectan a tenerlo entre sus filas. Real Madrid es uno de los principales interesados y siempre anda pendiente sobre las cláusulas que pueda presentar su contrato. Ahora, apareció otro equipo dispuesto a romper el mercado y pagar cualquier monto: Manchester United.

Mientras Mbappé mantiene contacto con la directiva de Real Madrid surgen nuevos pretendientes para el versátil francés. Desde Inglaterra, Manchester United apunta a ser el próximo rival de los ‘merengues’ en la pelea por esta ‘joya’ del fútbol mundial, según información de Daily Express.

El cuadro dirigido por Ten Hag se encuentra realizando una reestructuración de su plantilla. Además, están en venta y uno de los posibles compradores es Tamin bin Hamad Al Thani, quien pagaría 6.000 millones de euros para quedarse con la potestad del club.

Tamim bin Hamad al Thani es candidato a comprar Manchester United. (Foto: Difusión)

De cerrarse la operación, el banquero árabe estaría muy interesado en hacerse con los servicios de Mbappé, quien se convertiría en la gran estrella del proyecto con el que intentarían volver a convertir al Manchester United en el líder de la Premier League.

Por ahora, no hay nada dicho ya que el empresario no logra hacerse con el poder del club. Sin embargo, la propuesta económica podría dislumbrar al jugador francés, a pesar que tiene como prioridad llegar a Real Madrid, una deuda pendiente con Florentino Pérez.





¿Cuál es la realidad de Mbappé en PSG?

Hasta el mes de junio de 2024, PSG tendrá el control de toda esta situación. De esta manera, piensan cerrar cualquier puerta de salida en caso exista interés por parte del francés en los meses siguientes. Además, son conscientes que es un gran atractivo para grandes clubes de Europa.

Kylian Mbappé llegó a PSG en 2018 desde Mónaco. (Foto: Getty Images)

Mbappé no tiene precio: no está en venta. El club, dinamitado por la falta de estabilidad en todos los frentes, no puede permitirse el lujo de perder a la referencia de un proyecto que, a diferencia del que tiene el City, sigue sin madurar porque no obtiene la competitividad requerida.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.