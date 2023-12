Manchester United vs. Aston Villa se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE TV este martes 26 de diciembre por la fecha 19 de la Premier League. El partido, que se disputará en el mítico Old Trafford, está programado para jugarse a las 3:00 p.m. (hora peruana, p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus en Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que este encuentro es parte del tradicional Boxing Day en Inglaterra. Revisa las mejores incidencias del compromiso en la web de Depor. No te lo pierdas.

Garnacho, de Manchester United, le dio un regalo a un fanático. (Video: Manchester United)





Manchester United vs. Aston Villa: posibles alineaciones

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Shaw; McTominay, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Aston Villa: ‘Dibu’ Martínez, Konsa, Carlos, Lenglet, Digne; Luiz, McGinn; Bailey, Ramsey; Diaby y Watkins.