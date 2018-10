Manchester United vs. Everton EN VIVO: se enfrentarán este domingo en el Estadio Old Trafford por la fecha 10 de la Premier League 2018. Este choque dará inicio a las 11:00 a.m. hora peruana y también en México. Transmisión para toda Latinoamérica vía DirecTV.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Este partido del Manchester United ante Everton será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica, excepto en Bolivia, que lo verá por Tigo Sports, y Brasil que tendrá a ESPN. En España por Movistar+. En Estados Unidos por NBC y Telemundo.

Manchester United vs. Everton: horarios en el mundo

Perú : 11:00 a.m.

México : 11:00 a.m.

Colombia : 11:00 a.m.

Ecuador : 11:00 a.m.

Argentina : 1:00 p.m.

Chile : 1:00 p.m.

Estados Unidos : 12:00 p.m.

España : 6:00 p.m.

Manchester United, donde milita el chileno Alexis Sánchez, cayó a mitad de semana, en casa, ante la Juventus (0-1) por la Champions League y por la Premier viene de empatar 2-2 en campo del Chelsea, en un partido que lo tenía ganado hasta que a los 96’, Barkley lo igualó para los ‘Blues’.



Este resultado generó gran molestia en José Mourinho, cuestionado por los pobres resultados de su equipo que lo han llevado a ocupar la décima casilla en la liga inglesa con 14 puntos, lejos de la zona europea.



Ante Everton, el United debe mostrar una mejor versión de equipo, de lo contrario la cabeza de Mourinho no tardará en rodar. El puesto del entrenador portugués pende de un delicado hilo.



Everton, donde milita el colombiano Yerry Mina, es octavo en la tabla de posiciones con 15 puntos y lleva 3 victorias consecutivas. La última fue por 2-0 en Liverpool ante el Crystal Palace.

Manchester United vs. Everton: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw; Mata, Matić, Pogba; Lukaku, Martial y Rashford.



Eveton : Pickford; Coleman, Digne, Zouma, Keane; Sigurðsson, Gueye, Bernard, André Gomes; Walcott y Richarlison.