Manchester United vs Liverpool se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 1 de septiembre desde el ‘Teatro de los sueños’ por la fecha 3 de la Premier League. El encuentro está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Pluto TV. En cambio, si te encuentras en México podrás mirarlo por FOX Sports y Amazon Primer; mientras que en España a través de Movistar Plus y DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Manchester United vs Liverpool por la fecha 3 de la Premier League. (Vídeo: @ManUtd_Es).