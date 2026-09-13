vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 13 de septiembre desde las 10:30 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en Old Trafford.

Manchester United vs. Manchester City se enfrentan por la fecha 4 de la Premier League. (Video: Manchester United)
Manchester United vs. Manchester City se enfrentan por la fecha 4 de la Premier League. (Video: Manchester United)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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