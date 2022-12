Manchester United vs. Nottingham Forest se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 27 de diciembre por la Jornada 17 de la Premier League. El choque se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Old Trafford. Los ‘red devils’ no quieren perder el paso para escalar hacia los primeros lugares frente a uno de los comprometidos en la zona roja. Mira el encuentro a través de la señal de ESPN, Star Plus y Sky Sports. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

El Manchester United acude a esta cita 5º, ocupando plaza de Europa League con 26 puntos, cuatro de ventaja sobre el Liverpool y a once del liderato que ocupa el Arsenal, uno de los equipos que ha causado sorpresa en la presente edición colocándose en lo más alto.

Los de Ten Hag ya volvieron a la competición oficial hace unos días cuando disputaron los octavos de final de la Carabao Cup. Los diablos rojos vencieron por 2-0 al Burnley gracias a los tantos de Eriksen y Rashford. Por ahora, no contarían con la presencia de Lisandro Martínez y Raphael Varane quienes vienen de disputar la final del Mundial Qatar 2022.

Manchester United vs. Nottingham: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

En cuanto al Nottingham Forest, su regreso a las competiciones domésticas también se produjo en la Copa de la Liga hace escasos días. Visitó al Blackburn Rovers y ganó por 1-4. Brenann Johnson por partida doble, Jesse Lingard y Taiwo Awoniyi fueron los goleadores.

En Premier todavía queda mucho trabajo para los ‘Tricky Trees, que ocupan el puesto 18º con 13 puntos, a uno de la salvación que marca el Everton. No obstante, es el peor visitante de la categoría con solo 2 puntos lejos de City Ground y tiene complicaciones con el tema del descenso.

Será la primera vez que estos dos equipos se vean las caras en Premier League desde que el United le endosó al Forest un escandaloso 1-8 en febrero de 1999. En aquella ocasión, Ole Gunna Solskjaer fue el más destacado con cuatro goles.





Manchester United vs. Nottingham: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial. Nottingham Forest: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Mangala, Colback; Johnson, Awoniyi, Lingard.





Manchester United vs. Nottingham: ¿dónde jugarán?





