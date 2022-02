El Leeds United anunció el domingo la destitución Marcelo Bielsa como entrenador del primer equipo, tras más de tres años y medio en el cargo, debido a los malos resultados, después de que el equipo haya enlazado seis jornadas sin ganar y cuatro derrotas consecutivas, la última de ellas el sábado ante el Tottenham (0-4), en la Premier League. Sin embargo, el afecto y reconocimiento por el ‘Loco’ no solo se dio por parte del club, sino sobre todo por parte de sus pupilos.

Los jugadores del Leeds se volcaron a las redes sociales para mostrar todo su afecto y admiración por Bielsa, para quien solo tuvieron palabras de elogios. Algunos, incluso, agradecimientos muy personales. Hinchas y periodistas también han reaccionado.

Por ejemplo, Kalvin Phillips que publicó en sus redes sociales: “Gracias Marcelo por todo lo que has hecho por mí. Tú viste en mí lo que yo ni siquiera vi en mí mismo. Me ayudaste a crecer como jugador pero sobre todo como persona. Te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo. ¡Gracias Marcelo! Vamos Leeds Carajo!!”.

Patrick Bamford, el goleador y que llegó a la selección inglesa, dejó un breve pero emocionante mensaje: “Gracias al hombre que cambió todo para todos”.

Mientras que Liam Cooper, quien llegó a la selección escocesa tras darse a conocer con Bielsa, y cuya ausencia por lesión ha sido clave en el Leeds, dejó el siguiente mensaje al ‘Loco’.

“Uniste a un club, a una ciudad y a un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo”, posteó en twitter Cooper.

Y Diego Llorente también publicó su apoyo al técnico argentino: “Los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro. #GraciasMarcelo”, tuiteó.

Marcelo Bielsa, de 66 años, recaló en el club inglés en junio de 2018. Llevó a los ‘Whites’ a los ‘Playoffs’ de ascenso de la Championship en su primera temporada, y en la segunda completó la vuelta del equipo a la Premier por primera vez en 16 años.





