Kylian Mbappé fue la estrella de Francia en el Mundial Rusia 2018 y demostró que puede dejar de ser considerado como una promesa para colocarse la camiseta de "realidad". Desde pequeño, el joven mostró sus capacidades con el balón, llamando la atención de más de un equipo europeo. Pero cuando tenía todo listo, le dijeron que no.

Antes que Kylian llegue al Real Madrid, Chelsea fue el club que quiso hacerse de los servicios en el 2012 del pequeño, que en ese entonces tenía 13 años. Realizó una prueba en Stamford Bridge y sorprendió a más de uno con su talento, pero al no estar seguros, los entrenadores pidieron un entrenamiento más, su madre se negó.

Serge Daniel Boga, ojeador de Chelsea hasta 2014, conversó con Goal y reconocó que el delantero no fichó por los Blues por no tener capacidad de defender. "Realizó una prueba y no acabó de convencer porque no aportaba mucho sacrificio defensivo. Entonces pidieron a su madre que volviera para realizar una segunda prueba y ella se negó".

"Mi chico no volverá, o le fichan ahora o dentro de cinco años tendrán que poner sobre la mesa 50 millones de euros para contratarlo", dijo la madre de Mbappé.

Boga reconoce que los entrenadores del Chelsea quería ver nuevamente a Mbappé para analizar los aspectos defensivos. "Defensivamente todavía no había llegado. Cuando recibió la pelota fue increíble, pero sin la pelota no trabajó mucho", admite.

"Él es el tipo de jugador que todos quieren ver jugar, tiene todo lo necesario para un jugador moderno y seguir siendo uno de los mejores durante 10 años". Ahora con 19 años, Mbappé vale 50 millones de euros más de lo que su madre pensó.