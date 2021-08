Vuelta de tuerca total y ‘terremoto’ en el Santiago Bernabéu. Mientras que en España y en Francia todas las informaciones apuntan en una misma dirección, el fichaje del francés por el Real Madrid, en Inglaterra, en Liverpool para ser más exactos, aún sueñan con que Kylian Mbappé se marchará del PSG para recalar en Anfield.

De acuerdo a información de Duncan Castles en el podcast ‘The Transfer Window’, Mbappé está decidido a dejar París para embarcarse en una nueva aventura en el Liverpool y no en el Real Madrid, a pesar de que los ‘blancos’ son los grandes favoritos para su fichaje.

Alude el periodista inglés a la admiración de Mbappé por el Liverpool, club que supuestamente sigue desde que era niño.

Aún con todo, el mercado de fichajes cierra el 31 de agosto y hasta el último minuto Florentino Pérez intentará cerrar esa ‘operación’. De acuerdo a información de ‘L’Equipe’, el Madrid ha subido en 30 millones de euros la oferta que hace unos días le presentó al PSG por Mbappé. Es decir, la propuesta de los ‘blancos’ ha pasado de 120 a 150 millones.

En el Paris Saint-Germain deben decidir si aceptan vender a Mbappé por 150 millones de euros o se lo quedan hasta el final de su contrato en junio de 2022. Si optan por lo segundo, el galo se quedará a formar el tridente con Messi y Neymar, pero se irá al próximo año sin dejar un solo centavo en las arcas del PSG.

Lunes, día clave

‘La Gazzetta dello Sport’ reveló el jueves, por primera vez, cuál ha sido la reacción del francés luego de la llegada de Lionel Messi. El medio señala que no conoce las verdaderas razones, pero que contento no está. Este lunes anunciará si continúa o no en el equipo o partirá al Santiago Bernabéu.

‘ABC’ se sumó a los rumores de la salida del exMónaco e incluso reveló cómo sería su contrato. El delantero firmaría por seis temporadas, es decir, hasta el 2027, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones, como adelantó ‘Marca’.

Kylian Mbappé llegó al PSG en 2017 desde el AS Mónaco por 145 millones de euros. El de Bondy se erigió como el segundo fichaje más caro en la historia del París Saint-Germain, solo detrás de Neymar (222).

