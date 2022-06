El FC Barcelona es el favorito para hacerse con los servicios de Robert Lewandowski en el próximo mercado de fichajes de verano. Tanto el club como el jugador están interesados en unir sus destinos. Sin embargo, en el camino hay muchas trabas. No solo está la negativa del Bayern Munich de dejar ir al delantero polaco a falta de un año para terminar su contrato: el dinero es otro problema. Al día de hoy, los culés no tienen recursos para pagar la tarifa de transferencia y tampoco para el millonario salario que el ariete europeo percibe por año.

Semejante situación ha hecho que otros grandes clubes de Europa estudien el fichaje de Lewandowski para el 2022-23. Según el diario inglés The Sun, uno de ellos es el Manchester United, que a falta de dinero por parte del Barcelona, quiere convencer al nacido en Varsovia de desembarcar en Old Trafford.

Tal como apunta la citada fuente, el cuadro de la Premier League ve en Robert Lewandowski una inmejorable oportunidad de mercado. Se trata de un jugador con experiencia y calidad comprobada, cualidades que en Carrington hacen falta luego de una terrible temporada en la que no se clasificó a la Champions League.

El Manchester United estaría dispuesto a pagar los millones de euros que pida el Bayern Munich para liberar a Lewandowski, algo que en el Barcelona no pueden asegurar. Además, los ‘Diablos Rojos’ no tendrían problemas para asumir el sueldo del exgoleador del Lecha Poznan y Borussia Dortmund.





Se ve fuera de Alemania

En declaraciones para Onet Sport, Robert Lewandowski ya expresó su deseo de dejar el Bayern Munich. “Durante tantos años en el club siempre estuviste listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor, di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo”, manifestó el deportista.

“Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio. Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones”, agregó.





