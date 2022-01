Primero ‘no’ por parte del club a las pretensiones salariales que ha pedido Mohamed Salah para renovar su contrato. El caso del futbolista egipcio en Liverpool es más complicado de lo que parece y, al menos hasta ahora, todo apunta a que sus caminos se separarán. El agente del delantero y la directiva ‘Red’ se reunieron pero sin llegar a buen puerto. El salario que pide ‘Mo’ está casi a la altura del de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a información del diario ‘AS’, Salah ha dejado claro lo que desea cobrar: nada menos que un contrato de 400.000 euros a la semana. El representante del futbolista, Ramy Abbas Issa, ha tomado dos ejemplos en la Premier para justificar su pedido.

El primero es Cristiano. El delantero portugués gana 500,000 a la semana en el Manchester United, a los 36 años. Y Kevin De Bruyne firmó un nuevo contrato en el Manchester City el año pasado que le reporta 400,000 a la semana.

Salah y su entorno consideran que el egipcio está a la altura de sus rivales, pero el Liverpool no quiere dar su brazo a torcer. La cuestión es el ‘Mo’ acaba contrato en el verano de 2023 y las negociaciones están encalladas.

Se quiere quedar

Ya hace varias semanas, al ser preguntado sobre su futuro, y cuando el Barcelona había parecido como uno de sus posibles destinos, Salah dejó en claro que desea continuar en Anfield. Aunque le tiró toda la presión a su club.

“Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura”, dijo Salah en una entrevista con la revista GQ. “He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva”, añadió.

Por su parte, Klopp no se cortó nada y hace poco afirmó sin rodeos: “Salah se quiere quedar, pero también está el agente”. Veremos cómo acaba la ‘novela’.

