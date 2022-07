Neymar ya sabe que su nombre no figura en los planes del PSG para la próxima temporada. A pesar de que es uno de los mejores futbolistas del planeta y que tiene contrato hasta mediados de 2025, el delantero paulista forma parte de la reestructuración que ha empezado a ejecutar la plana mayor del club parisino. En esa línea, son distintos los equipos que ya sueñan con tenerlo en sus filas a partir del 2022-23. Sin embargo, el astro sudamericano solo piensa en mudarse a la Premier League. Según el diario AS de España, no existe otra competencia que llame su atención.

La citada fuente explica que a Neymar le hubiera gustado volver al FC Barcelona luego de cinco temporadas después de haber desembarcado en la Ligue 1. Sin embargo, en Camp Nou parecen estar más interesados en otra clase de refuerzos. Además, la situación económica de los azulgranas no es un punto fuerte en este momento.

En esa línea, Neymar se encuentra enfocado en fichar por un equipo de la Premier League. Siempre según la citada fuente, los mejores posicionados para lograr su préstamo para la siguiente campaña son Chelsea, Manchester United y Newcastle. El exjugador del Santos y Barcelona solo se ven en el fútbol inglés.

De los tres clubes mencionados, es el Chelsea el favorito para hacerse con sus servicios. AS revela que Pini Zahavi, agente de Neymar, se ha puesto manos a la obra. Ya ha mantenido conversaciones con Todd Boehly, el nuevo propietario del club londinense. El multimillonario empresario quiere empezar su gestión con un fichaje de la talla del brasileño.

El Chelsea es de los pocos clubes en el mundo con la capacidad para afrontar la llegada de Neymar a la Premier League. Además, el interés del Chelsea en Neymar pasa por tapar la salida de Romelu Lukaku. Tras una temporada con pocas luces en Stamford Bridge, el delantero belga ha vuelto al Inter de Milán.

Neymar, vale recordar, llegó al PSG en agosto del 2017, precisamente procedente del Barcelona, a cambio de 222 millones de euros. En la entidad parisina, el deportista de 30 años ha levantado doce trofeos de campeón, todos en competencias locales.

Neymar tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2025 tras renovar con el cuadro de la Ligue 1. (Foto: Getty Images)





¿Cuántos goles tiene Neymar en su carrera?





Neymar da Silva Santos Junior es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en el Santos de Brasil. Solo jugando en su país, llegó a marcar 136 goles en 225 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el salto en la temporada 2013-14 al FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los grandes del planeta.

En el cuadro de la ciudad condal anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 105 goles en 186 partidos. Desde que juega en el Paris Saint-Germain, campaña 2017-18, ya ha marcado 100 veces. En total, las estadísticas muestran que Neymar ha anotado 342 goles en toda su carrera como futbolista.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR