Chile cerró otra fecha doble sin sumar un punto (también lo hizo en septiembre), lo que lo sumerge en el último lugar -con 5 puntos- de las Eliminatorias 2026, y las posibilidades de clasificar al próximo Mundial se hacen cada vez más lejanas. En su último partido, cayó por goleada 4-0 contra Colombia, donde se esperaba más agresividad por parte de la Roja. Uno de los ausentes en este encuentro fue Carlos Palacios, el jugador de Colo Colo que presenta una buena temporada, pero no estuvo presente tras ser desconvocado por “problemas personales”, según el comunicado de Federación de Fútbol de Chile. A propósito de esto, desde el país sureño revelaron cuáles serían las causas por las que no se le vio en el duelo en Barranquilla, y donde temas judiciales envuelven su nombre.

Su salida de la concentración de la Selección chilena el pasado jueves causó un gran revuelo. Es más, el tema se transformó en una gran polémica, donde incluso el técnico Ricardo Gareca tuvo que dar explicaciones sobre la ausencia del futbolista. El último martes, se le vio junto a Arturo Vidal en la transmisión de su canal en Kick, donde estuvo como espectador de la derrota de su país.

Según la información que se manejaba, el atacante regresó al club albo para ponerse bajo las órdenes del técnico Jorge Almirón para el duelo del miércoles ante Unión La Calera, pero aún no se conocían las causas de su ausencia en el partido contra los cafeteros. Sin embargo, el periodista Rodrigo Herrera entregó nuevos detalles sobre la situación de la ‘Joya’, señalando en CNN Chile que enfrenta problemas judiciales que le impiden salir del país.

“Tal como contamos en CNN Deportes la razón que habría esgrimido Carlos Palacios en Colo Colo para su renuncia a La Roja sería la reactivación de una causa judicial pendiente y que, según nuestra fuente, requería que el jugador no viajara fuera de Chile”, destacó el comunicador a través de ‘X’ (antes Twitter).

Esto se refiere a una investigación vinculada a una denuncia por violencia intrafamiliar, interpuesta en 2022 por la expareja de Palacios, que habría vuelto a cobrar relevancia, impidiéndole salir de su país. Asimismo, el caso incluye supuestas amenazas del jugador hacia su exsuegro, así como una deuda pendiente por pensión alimentaria, según detalla el documento que aclaró la situación actual de ‘Carlitos’.

“Cabe destacar que dicha denuncia de VIF desembocó en la detención del jugador el 25 de noviembre de ese mismo año, acusado de amenazas de muerte”, puntualizó CNN. De acuerdo con la demanda, Carlos Palacios habría intimidado a su expareja al acudir a su domicilio en busca de su hijo. Al no hallarlo, presuntamente reaccionó con amenazas y provocaciones, lo que derivó en una acusación judicial en su contra.





Tampoco podrá jugar con Colo Colo

Este miércoles, el Cacique visitará a Deportes Unión La Calera, un duelo donde los tres puntos son vitales para estar en la cima de la Primera División de Chile. Sin embargo, el equipo de Jorge Almirón no podrá contar con Palacios. Según el medio chileno La Tercera, el martes la ANFP confirmó a Colo Colo que el volante no puede formar parte de la delegación para este encuentro debido a una sanción a cusas de la acusación que enfrenta.

La notificación se realizó cerca del mediodía de ese día, a través de un documento escrito.“Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar”, indicó. Asimismo, precisaron que Carlos tampoco estará habilitado para el duelo contra Palestina, programado para el próximo domingo. Esta noticia no fue bien recibida en Blanco y Negro, ya que pierden a uno de los jugadores con más proyección en el ataque. Las autoridades sostuvieron que su respuesta se basa en una normativa de la FIFA.

“El rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de ‘no elegible’ y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA”, señalaron.

Asimismo, Pablo Milad, presidente de la ANFP, también aclaró este tema tras la derrota contra Colombia. “El artículo 5 inciso 1 de FIFA prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora con el partido, hasta cinco días no podrá jugar por su equipo. Se liberó a petición del jugador. A veces se liberan por lesión, como fue lo de Pavez que estaba enfermo, pero en este caso fue una solicitud directa del jugador”, comentó.

Asimismo, agregó. “Palacios no puede jugar. No me consta que haya querido jugar por Colo Colo. No jugó y ese es el hecho que nos importa a nosotros”, dijo Milad. Como contrarrespuesta, Carlos Palacios aclaró su situación a través de redes sociales. “Acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar, debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la Selección, cosa que no sucedió. Fui liberado de la concentración para volver a mi casa, donde me necesitan. Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros, respeto la decisión. Colo Colo es todo”, indicó.

