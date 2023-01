Manchester City empató su último duelo vs. Everton y se alejó del Arsenal en la lucha por la Premier League. Ahora la diferencia es de 7 puntos. A pesar de que esta vez cuenta con el goleador noruego Erling Haaland, Pep Guardiola no ha podido dominar la competición como en anteriores temporadas. Si bien hace unas semanas amplió su contrato con los ‘citizens’, el entrenador español mandó una fuerte amenaza, asegurando que en cualquier momento se puede ir del club.

Manchester City anunció la ampliación de contrato de Pep Guardiola, que llegó en 2016 y, por ahora, seguirá al mando hasta verano de 2025. No obstante, esta buena noticia llegó con una fuerte advertencia de parte del extécnico del Barcelona, quien dijo que el contrato “es solo un pedazo de papel”.

“En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger (en el Manchester United y Arsenal)”, señaló Pep Guardiola a la prensa de Mánchester. De esta forma, dejó claro que su relación con el club inglés no durará por siempre y, en cualquier momento, podría haber una sorpresa en el mercado.

“Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato”, añadió el entrenador de 51 años, que ya lo ha ganado todo a nivel de clubes.

Cabe destacar que el técnico catalán estuvo al mando del Barcelona durante cuatro temporadas. En el Bayern solo dirigió 3 campañas. Muchos pensaban que su paso por el City no sería largo, pero ya lleva siete cursos, contando el 2022/23. Esto significa que Guardiola encontró una comodidad, pero que no sería duradera según sus palabras.

City vs. Chelsea por la Premier League

El próximo partido del Manchester City será vs. Chelsea en Stamford Bridge, por la fecha 19 de la Premier League. En estos momentos el conjunto de Pep tiene 36 puntos mientras que el líder Arsenal tiene 43 unidades. Si todavía sueña con el título, no debe dejar más puntos en el camino. Sin embargo, se vienen partidos realmente duros para el DT español.





