Philippe Coutinho podría cambiar de aires antes de lo previsto. Aston Villa concretó su traspaso desde el Barcelona durante el verano a cambio de 20 millones de euros, después de una cesión de seis meses, pero la aventura del jugador brasileño en el Villa Park estaría por acabar porque su nuevo entrenador, Unai Emery, no cuenta con él entre sus planes.

Según la prensa inglesa, Coutinho no encaja en el plan de acción de Emery en el Aston Villa y preferiría que se marchase en búsqueda de nuevas oportunidades, a pesar de que no había podido contar con él, hasta ahora, debido a una lesión que sufrió a principios de noviembre. Pero a su regreso, no ha seducido al nuevo estratega.

El problema de Coutinho no es la edad, sino su inconsistencia y sus constantes lesiones, mismas que han frenado el progreso de quien pintaba para ser una leyenda: en el 2018 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barcelona, y se está estancando de forma lamentable.

Siendo así y con pocas oportunidad de progresar dentro de la Premier League o Europa. Al punto que el brasileño habría tomado una decisión radical buscando recuperar su mejores sensaciones con el balón. Así, el volante daría un paso atrás y regresaría a su natal Brasil para retomar su carrera profesional.

¿Dónde jugaría Coutinho?

Tras dos etapas en el Camp Nou, una cesión al Bayern de Munich y un traspaso al Aston Villa, el futuro del brasileño sería en el Corinthians. Lo curioso es que no lo hace en su Río de Janeiro natal: salió de las menores del Vasco da Gama, sino que ha elegido Sao Paulo, una ciudad con la que no tiene ninguna vinculación emocional. Además, jugará en uno de los clubes con una de las ‘torcidas’ más fanáticas donde es obligatorio entregarse al máximo.

Cabe recordar que, cuando el Barça vendió a Philippe Coutinho al Aston Villa a razón de 20 millones de euros, se reservó el 50% de una plusvalía en caso de que se produjera una nueva venta. Sin embargo, ahora mismo parece muy complicado que los ‘villanos’ puedan recuperar, al menos, la inversión que hicieron hace poco menos de seis meses.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.