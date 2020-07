Se lo tomó personal. José Mourinho ha vuelto a salir al paso y ser protagonista en una conferencia de prensa, aunque ahora en modalidad online. Al luso le preguntaron el motivo para que Steven Bergwijn, quien apenas unos minutos después de salir del banquillo resolvió el triunfo del Tottenham ante Newcastle, no fuera titular. La pregunta no le sentó nada bien al de Setúbal, que comparó su situación con la de sus rivales más directos en los banquillos.

“Esa es la pregunta que me haces normalmente a mi pero no se la hacéis a Lampard, a Klopp, a Pep... Al resto de entrenadores de grandes clubes con buenos jugadores. Lampard no pone a Pulisic o a Hudson-Odoi y no le preguntáis porque no es titular. Si Pep pone a alguien y deja fuera a Bernardo Silva nunca le preguntáis por Bernardo Silva. Soy el único que está obligado a poner a quince titulares o soy el único que no tiene derecho a tener buenos jugadores en el banquillo”, arrancó ‘Mou’ con su larga respuesta.

Saltó al césped y fue decisivo

Bergwijn ingresó en el minuto 57 por Lucas Moura, cuando los ‘Spurs’ ganaban 1 a 0. Solo tres minutos después, asistió para que Harry Kane amplíe el marcador. Pese a su buen rendimiento, el holandés solo ha sido titular en nueve de 14 encuentros que ha jugado.

“Si hubiera puesto a Bergwijn hoy de titular, me estarías preguntando qué es lo que tiene que hacer Lucas Moura para ser titular o qué es lo que tiene que hacer Son para serlo. No tienen que hacer nada, tienen que ser jugadores de equipo. Jugadores que podrán ser titulares, que pueden quedarse en el banquillo, salir para media hora o para un minuto”, añadió Mourinho.

¿Cuántas veces deja Nuno a Adama Traoré en el banquillo para ganar partidos en los últimos 30 minutos? Y tú no le preguntas a Nuno si Traoré se queda en el banquillo y el motivo de que en su lugar juegue Jota, Podence o Dendoncker. Es solo a mí. Berjwin no tiene que hacer nada más, es uno más del equipo. Él juega para el Tottenham y el Tottenham tiene que competir con los mejores equipos y para ello, no solo puede tener once buenos jugadores. Necesita más y los tenemos en el banquillo”, concluyó.

El Tottenham sumó cuatro victorias consecutivas, aunque a falta de dos jornadas para el final de la temporada, está muy complicado que pueda alcanzar puestos de clasificación a un torneo internacional para el próximo curso.

