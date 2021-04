Uno de los fundadores de Spotify, Daniel Ek, ha insistido este miércoles en que su oferta para comprar el Arsenal va “muy en serio” porque se trata del club que ama desde los ocho años, una oportunidad que considera única para “devolver la gloria” a los ‘gunners’.

El grupo ‘Kroenke Sports & Entertainment (KSE), propietario del Arsenal, se pronunció el pasado martes asegurando que no venderán bajo ningún concepto. “Seguimos comprometidos al 100% con el Arsenal y no vendemos ninguna participación en el club. No hemos recibido ninguna oferta y no aceptaremos ninguna oferta”, añaden.

Ek, por su parte, indicó a la CNBC que tiene una “oferta convincente” para el club y que ya ha asegurado las finanzas necesarias para respaldar la compra. “Soy hincha del Arsenal desde los ocho años. El Arsenal es mi equipo. Amo la historia. Amo a los jugadores. Y, por supuesto, amo a los aficionados”, dijo.

“Así que cuando miro eso, veo una tremenda oportunidad de establecer una visión real para devolver al club a la gloria. Y quiero establecer confianza con los aficionados y quiero involucrarlos nuevamente (...) Hablo muy en serio. He asegurado los fondos para ello y quiero llevar lo que creo que es una oferta muy convincente a los propietarios y espero que me escuchen”, añadió el fundador de Spotify.

“Solo estoy enfocado en el club, me centro en los seguidores y me centro en tratar de devolver al club a la gloria y, como dijiste, soy ante todo un fan. Eso es lo más importante para mí y quiero que el club lo haga mejor, ese es mi interés principal”, sentenció.

Los hinchas, descontentos

La noticia fue bien recibido por los hinchas del equipo inglés, que aún se encuentran descontentos por el intento de los directivos de ser parte de la Superliga europea.

Sin embargo, las actuales autoridades afirmaron la semana pasada que no tienen “ninguna intención” de vender el club y prometieron “tratar mejor” a los aficionados tras lo ocurrido en el intento por pertenecer al torneo liderado por Florentino Pérez.

Los hinchas de Arsenal mostraron su rechazo a la Superliga en la previa al partido ante Everton. Se congregaron en los alrededores de Emirates Stadium a pesar de la prohibición dispuesta por la pandemia por coronavirus.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO