¿Será posible? Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha solicitado de manera contundente que se repita el partido entre el Tottenham Hotspur y el cuadro de Anfield, válido por la fecha 7 de la Premier League, en el cual se anuló un gol legítimo al colombiano Luis Díaz. Este incidente ha generado un considerable revuelo en el mundo del fútbol y ha reavivado el debate sobre la efectividad y precisión del VAR.

La polémica se centra en un gol que fue injustamente desestimado por un inexistente fuera de juego, un error que ha sido reconocido públicamente como “humano” por las autoridades pertinentes. El colegiado encargado del VAR se percató de su fallo al emitir la frase “chequeo completo” sin ser consciente de que el gol había sido anulado en el campo de juego.

En una rueda de prensa, Jürgen Klopp expresó su deseo de que el partido se repita como una forma de corregir esta injusticia. “No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra”, afirmó el técnico alemán.

La Premier League y el PGMOL (Colegio de Árbitros de la Liga) dieron a conocer el audio de la sala del VAR durante el incidente, arrojando luz sobre los acontecimientos en torno al gol anulado a Díaz. Sin embargo, Klopp señaló que el audio no cambia la situación en absoluto. “El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió”, explicó.





Errar es humano





Klopp, conocido por su fair play y su respeto por el juego limpio, quiso dejar claro que no culpaba a los árbitros por el error y llamó a la comprensión y la empatía en lugar de la crítica. “No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro de que se sintieron horribles por ello”, agregó.

Este incidente plantea importantes preguntas sobre cómo se deben abordar los errores del VAR y cómo se puede garantizar la justicia en el deporte. La solicitud de Klopp para repetir el partido será seguramente un tema de debate en los próximos días y podría tener repercusiones significativas en la gestión de situaciones similares en el futuro.

Jürgen Klopp tiene un acuerdo contractual con el Liverpool que abarca hasta el verano de 2026. (Foto: 'Agencias').





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.