Raúl Jiménez se ha convertido en uno de los delanteros más deseados para el próximo mercado de fichajes. El mexicano es vinculado con Juventus desde hace semanas, pero recientemente le relacionaron con Arsenal, que puede perder a uno de sus dos referentes en la ofensiva.

De acuerdo con información de la página francesa Le10Sport, el azteca está en la lista de alternativas de los ‘Gunners’, que se quedarían sin Pierre-Emerick Aubameyang o Alexandre Lacazette o, en el peor de los escenarios, ambos dejarían el norte de Londres.

El gabonés, capitán y goleador de Arsenal, está en conversaciones con la directiva para acordar una ampliación en el contrato, pero todavía no hay una respuesta. Mientras que el ‘9′ francés es pretendido por Atlético de Madrid, según reportes que llegan desde Inglaterra y España.

Entonces, Raúl Jiménez es uno de los candidatos para los ‘Cañoneros’ por la gran temporada que ha realizado con Wolverhampton. Además, el mexicano tiene experiencia en la Premier League y no tendría problemas de adaptación.

No obstante, el ex América no es la única alternativa que maneja Arsenal. El medio citado indica que Memphis Depay, Moussa Dembele (ambos del Olympique Lyon) y Alan Saint-Maximin (Newcastle) también están en carpeta.

Wolverhampton pide 100 millones por Raúl Jiménez

Esta semana, el diario deportivo La Gazzetta dello Sport aseguró que los ‘Wolves’ dejarán ir al goleador del equipo a cambio de 100 millones de euros. El club de la Premier League actuó rápido ante el interés de la Juventus y ahora del Arsenal.

Sin embargo, Wolverhampton tendrá que ceder frente a los clubes que deseas a Raúl Jiménez, pues la pandemia ha golpeado la economía de las entidades en toda Europa, incluso de los poderosos como la ‘Juve’.





TE PUEDE INTERESAR