Cuando el Real Madrid apostó por el fichaje de Jude Bellingham, no se trataba de una moneda al aire, sino de la oportunidad más grande que podía tener el inglés para confirmar todas aquellas cosas buenas que mostró en el Borussia Dortmund. Como era de esperarse, la jugada le salió a la perfección a Florentino Pérez, pues hoy cuenta en su plantel a uno de los mejores futbolistas del mundo y candidato a pelear por el Balón de Oro 2024.

En ese sentido, en una reciente entrevista con el diario francés L’Équipe, Gareth Southgate, su entrenador en la Selección de Inglaterra, explicó cómo ha visto desde afuera su crecimiento en España, especialmente porque con 20 años ha sabido lidiar con la presión de rendir de inmediato en un club como el Real Madrid. Sin duda alguna, su nivel de maduración es diferente en comparación a otros cracks de su generación.

“Ha habido un cambio en cuanto a su posicionamiento sobre el terreno de juego, ya que ocupa un rol diferente en Madrid. Después, las conversaciones que tuve con él fueron sobre el hecho de que ahora vive en un mundo diferente. Todavía es muy joven, gestiona muy bien todo esto, pero su vida no puede ser la de un joven de 20 años que puede ir a donde quiera, hacer lo que quiera”, sostuvo.

Haciendo una comparación con el pasado, el estratega de 53 años recordó cómo fue el contexto en el que jugó David Beckham, un estandarte del seleccionado británico con el que tuvo la oportunidad de compartir vestuarios. “Pasé un tiempo hablando con él para que se diera cuenta de lo que eso significa. Jugué con David Beckham, que vivía en un mundo diferente. Este mundo es el de Jude hoy”, agregó.

Asimismo, Gareth Southgate mencionó la lesión que tuvo Jude Bellingham a mitad de temporada y que no le permitió sostener el buen ritmo con el que empezó. “Era consciente de ello. Y no parecía sufrirlo, pero no sería anormal si tuviera dificultades para procesarlo. Sobre todo porque su debut en el Real fue altísimo. Luego se lesionó, de todos modos no le fue posible mantener este nivel durante toda la temporada”, acotó.

En cuanto al futbolista que ve en él, Southgate lo comparó con Steven Gerrard, por su capacidad de adaptarse a distintos contextos por más complejos que sean, sin desentonar. “Jude me recuerda a Steven Gerrard. Incluso cuando el rival da la impresión de tener el control del partido, se trata de jugadores capaces de darle la vuelta al partido. A través de su mentalidad, influyen en sus compañeros de equipo”, apuntó.

Por otra parte, el seleccionador ingles recordó cómo fue que Jude tomó relevancia en su equipo alzando la mano cuando las papas quemaban. “Su liderazgo se siente. Jude es muy respetuoso con los jugadores mayores como (Jordan) Henderson o (Harry) Kane. Pero cuando estuvieron ausentes contra Bélgica, y Declan (Rice) era capitán, las voces que escuchamos en el vestuario fueron las de Declan y Jude”, reveló.

Finalmente, opinó sobre las aspiraciones que tiene Bellingham en el Real Madrid, asumiendo ese tipo de liderazgos en un plantel plagado de pesos pesados. “Me imagino que él hizo lo mismo cuando llegó al Madrid, mostrando respeto a jugadores como Toni Kroos o Luka Modrić. Jude sabe que puede aprender de ellos, pero al mismo tiempo quiere ocupar su lugar. Por lo tanto, siempre hay que encontrar un equilibrio entre ser respetuoso con los jugadores presentes y enviarles el mensaje: ‘Estoy aquí para jugar’”, puntualizó.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

Luego de vender por 5-0 al Alavés, Real Madrid volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Villarreal, por la trigésima sexta jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de mayo desde las 12:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio de la Cerámica y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





