El lamento de Ceballos tras dejar Real Madrid: "No jugué mucho, pero cuando lo hice, no jugué como sé"

Zinedine Zidane le entregó a Florentino Pérez su lista de llegadas y salidas para esta temporada en la que esperaba encontrar una nueva versión del Real Madrid que regrese al podio europeo. Con los que se fueron, en muchos casos cedidos, se espera que sumen minutos y se consoliden para regresar con el cartel de estrellas.

Este es el caso de Dani Ceballos , el volante tuvo que dejar el cuadro blanco debido a que no tenía espacio en el medio campo sobrepoblado. La vigencia de Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, esto sumado a la posibilidad de Pogba, hizo que tenga que partir a Arsenal.

El español aterrizó en la Premier League y no lo ha hecho nada mal, por lo que las críticas sobre la directiva del Real Madrid no han terminado de caer. ¿Cómo pueden no haber confiado en él? Incluso ha sido tomado en cuenta para la selección roja

En conversación con 'The Guardian', Ceballos reveló cómo se siente con esta nueva experiencia en Londres: "Al final tienes que ser realista. Los dos buenos partidos que he jugado con el Arsenal no los he jugado nunca con el Real Madrid. No jugué mucho, pero también es cierto que las veces que jugué, no lo hice como pude. Eso está relacionado con la confianza, aunque hay que ser autocrítico".

Ceballos llegó este verano al Arsenal en calidad de cedido para esta temporada, sin opción a compra.



"Me encanta la ciudad, la Premier League y el Arsenal. Estoy muy feliz de formar parte de este club. No he notado mucha diferencia entre el Arsenal y el Real Madrid", dijo el utrerano, que ya ha disputado dos partidos como titular bajo el mando de Unai Emery.



Preguntado por la comparación entre el Arsenal de Emery y el Liverpool de Jürgen Klopp, Ceballos aseguró que no puede haber comparación porque el alemán llegó a Anfield hace cuatro años y Emery la temporada pasada.



"El año pasado, el Arsenal se quedó a un punto de la Champions y a un pequeño paso de la Liga Europa, su llegada fue positiva. En unos años, el Arsenal estará entre los diez mejores equipos del mundo, luchando por todo", reflexionó Ceballos.



