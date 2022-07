Reece James es uno de los mejores laterales del mundo y ha comenzado a hacerse un nombre en Chelsea así como también en la Selección de Inglaterra. Por esta razón, amplios rumores comenzaron a situarlo en la órbita de otros países. Uno de los más interesados fue Real Madrid por un pedido especial de Carlo Ancelotti que no pierde de vista sus pasos. Sin embargo, el jugador no tiene intención de cambiar de aires.

En entrevista con la ‘BBC Sport’, el jugador fue consultado sobre la posibilidad de un interés de Real Madrid cuando James fue claro en este aspecto y mostró, de manera evidente, las escasas intenciones por salir de Chelsea para esta temporada mostrándose agradecido por apoyarlo en su etapa de formación.

“Crecí como fanático del Chelsea y me hice un nombre jugando para el Chelsea, el club al que siempre he apoyado y no veo por qué algo podría cambiar. Ahora juego para el Chelsea y lo disfruto”, continuó el lateral que también es uno de los habituales convocados en la Selección de Inglaterra.

El contrato de Reece James lo mantiene en Chelsea hasta el día 30 de junio del año 2025 con la finalidad de tener una extensión de acuerdo a su rendimiento con los ‘blues’. Por ahora su mentalidad se basa en ganar cada partido que dispute y tampoco siente tener alguna razón para dejar a los ingleses.

“La temporada pasada tuvimos muchas lesiones y eso afectó mucho al equipo. En Navidad estábamos en lo más alto de la tabla, pero las lesiones nos afectaron”, concluyó el futbolista ‘blue’ haciendo una reflexión sobre cómo le fue en la temporada anterior y lo que se viene para la actual.

Por ahora, Chelsea sigue moviendo sus fichas para la presente temporada anunciando el fichaje de Raheem Sterling quien llega procedente de Manchester City. Además, rumores apuntan que tendrían todo cerrar para el arribo del defensa central Kalidou Koulibaly.





