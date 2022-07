Darwin Núñez es uno de los delanteros más brillantes en Europa. Lo demostró en el Benfica con su espectacular capacidad goleadora, razón por la que el Liverpool pagó una millonada por su traspaso. Sin embargo, el estreno del atacante uruguayo no ha sido de los mejores. No hizo un buen partido en la derrota (4-0) de los ‘Reds’ ante el Manchester United y dejó en evidencia que aún no alcanza el gran nivel con el que deslumbró en Portugal.

Tras el partido que se jugó en Bangkok, Jürgen Klopp se refirió precisamente al estado físico que mostró el delantero uruguayo. El DT alemán explicó que apenas fue la tercera vez que Darwin Núñez trabajó con sus compañeros y que la falta de ritmo debe ser comprensible.

“Es un 9 que también puede jugar en banda. A ver dónde juega... Pero ya se veía a los compañeros buscándolo. Era solo su tercera sesión y creo que después del tercer ‘sprint’ sus pulmones estaban a punto de explotar”, dijo el técnico de Liverpool en conferencia de prensa

“Casi lo matamos con esos balones, pero se metió en el juego y los compañeros trataron de pasarle el balón. Ese es claramente uno de sus puntos fuertes”, afirmó el entrenador alemán sobre el estreno del delantero sudamericano con el cuadro inglés.

Sobre el tipo de delantero que ha fichado, Jürgen Klopp lo tiene claro: “Su perfil es el de un ‘9′ puro, por lo que es bueno tenerlo. Nos dará velocidad, agresividad y capacidad de uso del cuerpo”.

Tras el partido ante Manchester United, el equipo de Jürgen Klopp se alista para encarar cuatro amistosos más. Los rivales son Crystal Palace, RB Leipzig, RB Salzburgo y Racing de Estrasburgo. Antes del encuentro ante los franceses, los ‘Reds’ jugarán la Community Shield ante Manchester City.





