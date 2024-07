Richard Rios Montoya, centrocampista colombiano de 24 años, brilló en la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos. El jugador mostró una impresionante condición física, carácter en el campo, contribución ofensiva y una buena pegada en los remates. Su sustitución en el minuto 89 de la final contra Argentina, debido al desgaste, dejó a su escuadra sin capacidad de reacción en la zona media del terreno de juego. Pese a esto, su desempeño general ha atraído la atención de varios clubes de renombre, siendo el Palmeiras su actual equipo. Informes recientes, desde Inglaterra, señalan que el Manchester United tiene un gran interés en incorporarlo a sus filas.

En los últimos días, se ha reportado que distintos cuadros de la Premier League están interesados en Rios, incluyendo al Leicester City y Everton. No obstante, la revista inglesa Four Four Two consigna que el Manchester United también se ha sumado a la lista de pretendientes, buscando fortalecer su mediocampo tras los problemas experimentados la temporada pasada.

De otro lado, de acuerdo a AS, la directiva de los ‘Red Devils’ ya tendría lista una oferta superior a los 20 millones de euros. Sin embargo, el principal obstáculo en las negociaciones es alcanzar un acuerdo con el entorno del futbolista y el ‘Verdao’, dado que Richard tiene contrato hasta el 2026 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

En lo que va del año, el deportista ‘cafetero’ ha jugado 29 encuentros con Palmeiras, abarcando competiciones como el Brasileirao, el Torneo Paulista, la Copa Libertadores, la Copa de Brasil y la Supercopa. En esa línea, ha marcado dos goles y ha registrado una asistencia vistiendo el representativo del ‘Alviverde’, sumando un total de 1817 minutos.

En tanto, con la selección de Colombia, Ros fue titular en los seis partidos de su conjunto nacional, sumando 451′ y marcando un tanto. Por ahora, enfocado en su presente en el balompié brasileño, su entorno seguirá analizando las mejores opciones para su carrera profesional.





¿Qué se le viene a la selección de Colombia?

La Selección Colombia concluyó su participación en la Copa América 2024 con una notable actuación ante Argentina, aunque terminó con una dolorosa derrota por 1-0 que la dejó como subcampeón. La Tri volverá a la acción en septiembre, reanudando su campaña en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con 12 puntos en las clasificatorias y ocupando el tercer puesto, los cafeteros, en la jornada doble, chocarán con Perú como visitante y a Argentina como local, en lo que será una revancha de la final de Miami. Los partidos están programados para el 5 y el 10 del mencionado mes, respectivamente.

Colombia quedó en el segundo lugar de la Copa América 2024. (Foto: Agencias)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Kylian Mbappé en Real Madrid: Así recibieron los hinchas al astro francés en el Bernabéu