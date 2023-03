Un nuevo capítulo entre Richarlison y Antonio Conte se escribió este sábado 11 de marzo. Iban solo dos minuto del partido de Tottenham ante Nottingham Forest, cuando el brasileño -a pura velocidad- escapó solo en ataque y sacó un potente derechazo que se coló en el ángulo, el cual fue inatajable para el arquero rival. Lógicamente, el delantero lo gritó y pidió silenció, acordándose de las fuertes palabras del entrenador italiano.

Como se recuerda brasileño fue protagonista recientemente por criticar abiertamente al técnico Antonio Conte, luego de la eliminación de los ‘Spurs’ en los octavos de final de la Champions League en manos del AC Milan.

“Si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda”, apuntó el jugador sudamericano, quien se molestó -además- por su condición de suplente en en el equipo, con un nuevo repaso al DT italiano.

Conte claramente no se quedó callado y replicó utilizando las mismas palabras de Richarlison para disparar. “Él no me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón”, dijo sin anestesia.

Por eso, el ‘9′ ni bien le marcó por la Premier League, mandó a ‘callar’ a Conte con su celebración. Sin embargo, el brasileño -con revisión mediante- no se esperó que el VAR invalide la jugada por un offside. Eso sí, aunque se anuló el tanto, Tottenham ganó 3-1 y ahora se ubica en zona de Liga de Campeones.

Richarlison hizo un golazo y se acordó de Antonio Conte. (Video: ESPN)

Richarlison se acerca al Madrid

Real Madrid no pasa su mejor momento a nivel ofensivo y el gol es un tema pendiente. Karim Benzema, el delantero principal del equipo, tiene repetidos problemas físicos y lleva ocho lesiones en el presente curso. El actual Balón de Oro ve su peor versión y los merengues quieren solucionar el problema de efectividad lo más pronto posible. Carlo Ancelotti buscaría a un ‘viejo conocido’ quien tuvo su mejor versión cuando lo dirigió en Everton: Richarlison.

La falta de un relevo natural para Benzema (35 años) obligó a utilizar a Rodrygo como falso nueve. Sin embargo, el hecho de no ser su función principal deja ciertos detalles que retrasan el desarrollo del equipo. Es así que Ancelotti ya pone la mirada en la Premier League para fichar al actual jugador de Tottenham.

El delantero ha sido relacionado con el Real Madrid en repetidas ocasiones desde que ‘Carletto’ regresó al club blanco. Ya en el verano de 2021, Goal publicaba que el técnico había contactado a su expupilo para informarse de su situación trasladarle su interés en volver a unir caminos.

