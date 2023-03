No es un secreto que existe una mala relación entre Didier Deschamps y Karim Benzema. Una lesión apartó al jugador de participar en el Mundial Qatar 2022. El delantero dejó la concentración sin despedirse de sus compañeros al saber que el DT no lo tendría en cuenta. Precisamente fue el estratega quien recordó esta situación en una entrevista y, de inmediato, el futbolista de Real Madrid respondió en redes sociales.

“Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo”, contó Deschamps en entrevista con Le Parisien.

“Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: Karim, no hay prisa. Organizas tu vuelta con el team manager . Cuando me despierto, me entero de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, agregó el DT.

También señaló que no había malestar del resto de jugadores con Benzema. “Para nada. Ningún jugador estaba contento con su marcha según se podía escuchar o leer. Karim también lo sabe. No sé quién difunde esos rumores. Ya ni siquiera es controversia, es malicia. Si aparecían las sonrisas no era porque Karim nos hubiera dejado, sino porque el equipo estaba ganando”.





La respuesta de Karim Benzema

Con una notoria molestia, Karim Benzema utilizó sus redes sociales para responder a Deschamps tras las declaraciones vertidas en la entrevista a Le Parisien. Como se sabe, el futbolista decidió renunciar a representar a la Selección de Francia por lo que resta de su carrera.

“¡Pero qué audacia!”, comenzó su relato el goleador en una historia de Instagram en la que capturó un extracto de la nota que concedió el entrenador al diario francés. Como si fuese poco, este mensaje lo acompañó con un emoji de payaso, dejando bien en claro cuál es su pensamiento sobre Deschamps.

La respuesta de Benzema a Didier Deschamps. (Foto: Instagram)

En la siguiente historia el goleador subió un video en el que un hombre dice a la cámara “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso”. El futbolista, sobre estas imágenes, añadió la leyenda “Sagrado Didier, buenas noches...”, finalizó.





