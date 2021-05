Uno de las principales gestores de la hazaña del Manchester City en la Champions League 2020-2021 fue el Riyad Mahrez. El extremo de 30 años marcó tres de los cuatro goles con los que el equipo ‘ciudadano’ eliminó en las semifinales al Paris Saint Germain. Muy cerca de finalizar su cuarta temporada en Etihad Stadium, el argelino señaló que le gustaría cerrar su carrera en el cuadro celeste.

“Me siento muy bien en el City, y no tengo ganas de buscar en otra parte. Todavía no sé cuál será mi situación, pero estoy feliz en el City, y es el club en el que quiero estar”, dijo a RMC.

Durante sus primeros años en el fútbol, Olympique de Marsella no confió en su talento y le cerró las puertas. Por esa razón, Riyad tuvo que ganarse un nombre en el modesto Le Havre. Hoy, considerado uno de los mejores del mundo, se habló de la posibilidad que se pueda recalar en el Stade Orange Vélodrome.

“La gente ha hablado de que acabe mi carrera con el Marsella, pero no es algo en lo que piense. Quiero terminar mi carrera en Inglaterra, con el City. No me veo en el Marsella”, comentó respecto a las últimas vinculaciones con el equipo galo.

En la pugna por la ‘Orejona’ ante el Chelsea FC Mahrez se verá las caras con un viejo conocido: N’Golo Kante. Ambos compartieron equipo en el Leicester, campeón de la Premier League 2015-2016.

“Es el juego más importante de cualquier jugador y un sueño para todos. Es mejor tener a N’Golo Kante a tu lado que jugar contra ti. Es un jugador magnífico, y también un amigo mío. Pero estaré al teléfono para liquidarlo antes de la final”, comentó.









