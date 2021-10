Mason Mount sorprendió al mundo del fútbol con sus últimas declaraciones. El actual jugador del Chelsea no cree que llegue muy lejos en la carrera por el Balón de Oro. Para él, lo más importante es que su nominación ha demostrado que va por buen camino. Ahora, en la rueda de prensa previo al duelo entre Inglaterra frente a Hungría, analizó su nominación y la situación de los ‘tres leones’ rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“¿Que si ganaré el Balón de Oro? Lo dudo, pero nunca se sabe. Lo más importante para mi es seguir intentando alcanzar niveles que he conseguido antes e ir más lejos aún”, señaló. Entre sus logros más recientes, destaca su gran actuación en la última Eurocopa, cuya final terminó con triunfo de la Selección Italiana.

“Fue especial. Seguramente, me enteré de mi nominación al Balón de Oro al mismo tiempo que todo el mundo, ver eso y estar al lado de esos nombres es un sueño. Trabajas duro y te dedicas durante años y, luego, ves algo así, demuestra que vale la pena y es solo el comienzo, esto no se detiene ahora”, agregó el mediocentro.

Además, el futbolista aseguró que su equipo es capaz de lograr grandes cosas. “Como grupo, somos cercanos. Nos ponemos las expectativas muy altas y nunca queremos quedar por debajo de ellas. El último partido pudo ser uno complicado y lo hicimos difícil nosotros mismos, pero, si entramos al siguiente partido con la mentalidad correcta, con clarividencia con la pelota, podremos hacerlo más fácil”, dijo.

Tuchel tiene a su favorito

Thomas Tuchel, actual entrenador del Chelsea, está encantando con Jorginho, una de las piezas más importantes de su equipo, el cual fue vital para lograr ser campeones de la UEFA Champions League. Ahora, nominado al Balón de Oro 2021, el técnico alemán considera que el futbolista merece llevarse el galardón por los grandes méritos que hizo durante la temporada pasada.

“Realmente se merece ganar el Balón de Oro. Obviamente, me gustaría que un jugador mío ganara porque aumentaría mucho la confianza que tiene, pero, para mí, no es algo imprescindible. ¿Sus números y los de un delantero goleador? Estos premios individuales no tienen un gran valor en el campo de fútbol, es imposible hacer una comparación real”, afirmó el DT.





