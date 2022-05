Manchester United vs. Brentford se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por el partido de la jornada 35 de Premier League este lunes 2 de mayo del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford, donde Cristiano Ronaldo buscará seguir sumando goles. Sigue la transmisión y narración del encuentro por la señal de Star Plus y SKY Sports. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

Matemáticamente, los ‘Red Devils’ todavía poseen opciones de clasificar a la Champions League de la próxima temporada. Sin embargo, el equipo de Ralf Rangnick lo tiene complicado de cara al cierre del curso. Con solo tres encuentros por delante y sus rivales mejor posicionados, todo hace indicar que lucharán por la Europa League o, inesperadamente, en la Conference League.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brentford por la Premier League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

De momento, Manchester United está situado en la sexta casilla de la Premier League con 55 puntos, tres más que los 52 de West Ham (sexto) y seis menos que los 61 de Tottenham (quinto). Más lejos quedó de Arsenal, ubicado en el cuarto lugar, con 63 puntos. De hecho, los ‘Gunners’ necesitan un par de puntos hasta el final para dejar fuera definitivamente a los ‘Diablos Rojos’.

De su lado, la presencia de Brentford en la próxima edición de la Premier League está asegurada. Pero, el elenco liderado por Thomas Frank necesita un triunfo para certificar su participación matemáticamente en el torneo. De momento, las ‘Abejas’ han sumado 40 puntos, ocho arriba de la posición del descenso.

Manchester United vs. Brentford: canal de transmisión

Para ver el partido entre Manchester United y Brentford de la Premier League hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Brentford por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Brentford puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Manchester United vs. Brentford: posibles alineaciones del partido

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles, McTominay, Matic, Fernandes, Elanga, Rashford, Cristiano Ronaldo.

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Sorensen, Roerslev, Henry, Eriksen, Norgaard, Janelt, Toney, Mbeumo.

¿Dónde jugarán Manchester United vs. Brentford por la Premier League?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO