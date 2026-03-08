La temporada del Tottenham Hotspur se ha convertido en una de las más contradictorias del fútbol europeo. Mientras el club londinense jugará su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, en Inglaterra los ‘Spurs’ viven una situación preocupante: pelean por evitar el descenso en la Premier League.

El riesgo de que Tottenham termine cayendo en la EFL Championship (segunda división inglesa) se ha vuelto cada vez más palpable jornada tras jornada. El equipo londinense aún no sabe lo que es ganar en su liga local en 2026 y acumula cerca de dos meses sin sumar de a tres, una racha que ha encendido las alarmas en el club.

Si el Tottenham todavía se mantiene fuera de la zona roja es, en gran parte, porque sus rivales directos en la lucha por la permanencia tampoco han logrado despegar. Equipos como el Burnley, West Ham United y Nottingham Forest también atraviesan momentos irregulares y no han conseguido sacar ventaja en la tabla.

En medio de este panorama, el contraste resulta llamativo: los dirigidos por Igor Tudor deberán cambiar el chip para afrontar una exigente eliminatoria ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, tras una sólida primera fase en la que sumó cinco victorias, dos empates y tan solo una derrota, resultados que le valieron la clasificación directa a esta instancia.

Este escenario también se refleja en el mercado de apuestas. De acuerdo con Betsson, elegir a los “Spurs” como campeón de la Champions League paga actualmente una cuota de 25.

En paralelo, apostar a que el club londinense descenderá de la Premier League ofrece una cuota de 4, reflejando el complicado momento que atraviesa en el campeonato local.

La paradoja alcanza su punto máximo en las apuestas combinadas: si un usuario proyecta que el Tottenham descenderá en la Premier League y, al mismo tiempo, se coronará campeón de la Champions League, la cuota asciende a 100, una posibilidad remota que resume a la perfección la temporada más impredecible de los “Spurs” en los últimos años.

