No todo depende de él. Zinedine Zidane sigue dando largas a su futuro en los banquillos, con el Manchester United dando vueltas desde hace varios semanas. El técnico francés es uno de los candidatos a relevar a Solskjaer, que sigue en la cuerda floja en Old Trafford, pero entre sus motivos para aún no decidirse del todo por dirigir en la Premier League estaría uno importante para el galo: el familiar. Para ser exactos, su esposa Veronique.

Según el diario británico ‘Daily Record’, Zidane no ve con tan malos ojos dirigir al United, donde se encontraría con Cristiano, Varane, Pogba, pero sí su esposa.

Veronique no se siente atraída por vivir en Inglaterra y este es un condicionante vital para ‘Zizou’, de acuerdo a información del citado medio, que siempre ha preferido priorizar el ambiente familiar.

Este problema, por ejemplo, no encontraría en Turín en caso llegar a la Juventus, pues se trata de una ciudad que ambos conocen perfectamente. La ‘Juve’ es el segundo equipo de Zidane, después del Real Madrid, y también podría tener la opción de dirigirla si Allegri continúa en esta mala dinámica.

Su condición para llegar a Old Trafford

De acuerdo a información de ‘The Mirror’, el entrenador francés tiene una condición, y es que prefiere unirse al United a partir de la próxima temporada, para conformar un proyecto desde el principio.

Además de esto, Zidane todavía baraja la opción de convertirse en el seleccionador de Francia, una oportunidad que podría llegarle tras el Mundial de Qatar.

Recordemos que no es la primera vez que Zinedine Zidane suena como DT del Manchester United. Tras la salida de Jose Mourinho en 2018, el cuadro inglés contactó con el francés para hacerse cargo del banquillo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ‘Zizou’ volvió al Real Madrid.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.