vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la final de la Campeones Cup. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? Apple TV, a través de su servicio de paga, es el único canal con los derechos para la televisación de este duelo con . Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 16 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora en Perú, con una hora menos en México) y se jugará en el Nu Stadium de Miami.

Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de Campeones Cup (Video: Cruz Azul)
Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de Campeones Cup (Video: Cruz Azul)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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