AC Milan vs. Inter EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión gratis del Derby
AC Milan vs. Inter se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 28 de la Serie A 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica y su versión de streaming en la plataforma DISNEY PLUS.¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).
AC Milan se prepara para el Derbi della Madonnina frente a Inter de Milán. (Video: AC Milan) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.