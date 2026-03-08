se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 28 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica y su versión de streaming en la plataforma DISNEY PLUS.¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

AC Milan vs. Inter EN VIVO: transmisión de ESPN y Disney Plus Serie A
AC Milan se prepara para el Derbi della Madonnina frente a Inter de Milán. (Video: AC Milan)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS