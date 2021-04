La victoria (3-1) que consiguió el AC Milan ante Parma por la jornada 30 de la Serie A ha dejado un dolor de cabeza para el DT Stefano Pioli, ya que en dicho duelo perdió a su gran estrella para la próxima fecha: Zlatan Ibrahimović.

El delantero sueco se fue expulsado a los 60 minutos de juego por una acción antideportiva, tras protestar fuertemente ante el juez del cotejo Fabio Maresca. Este emitió su informe final a la comisión de justicia, donde se determinó la sanción para el experimentado atacante.

Suspensión de un partido y una multa de 5 000 euros fueron los castigos para Zlatan. " Por haber pronunciado, a los 15 ‘del segundo tiempo, con actitud provocadora, una falta de respeto. Crítica al juez del partido “, fue el motivo que explicó el referee.

Por su parte, el entrenador rossonero salió en defensa de su jugador y reveló que conversó con ‘Ibra’ sobre lo ocurrido en el cancha. Él le aseguró que nunca fue irrespetuoso ante el árbitro central.

“Zlatan me dijo que discutió con el árbitro y que duró un tiempo. Me aseguró que no le faltó el respeto y sobre todo no lo ofendió”, sostuvo para Sky Sports.

Cabe precisar que el futbolista escandinavo no estará presente en el duelo ante Genoa, a disputarse el próximo 18 de abril. Recién estará disponible para el partido ante Sassuolo, que se jugará tres días después.

Muy cerca de terminar (junio 2021) su contrato con el equipo milanista , todo hace indicar que Zlatan Ibrahimovic continuará una temporada más en San Siro. Según la prensa local, la negociación se estaría cerrando en un plazo máximo de quince días





