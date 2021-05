Juventus, con Andrea Pirlo como técnico, aseguró este domingo su clasificación a la próxima Champions League tras golear 4-1 a Bologna en la última jornada de la Serie A. Debido a esto, el exvolante de la Selección de italia, aseguró espera quedarse en Turín por muchos años.

“Pienso que hice mi trabajo al 100 %, tratando de dar el máximo. Añadí dos copas a nuestro palmarés (la Supercopa italiana y la Copa Italia) y la clasificación para la próxima Liga de Campeones es un empuje”, mencionó el estratega para las cámaras de “Sky Sport”.

Asimismo, el entrevistador le preguntó sobre su futuro, pues no ganar el ‘Scudetto’ tras 10 años de hegemonía podría cambiar sus planes. A esto, el DT mencionó lo siguiente: “Claro que me veo sentado en el banquillo del club, empecé un camino y espero seguirlo. Me queda un año de contrato y quiero quedarme muchos años”.

Como bien sabemos, la ‘Juve’ culminó la temporada en el cuarto lugar, donde alcanzó un cupo en la Liga de Campeones de 2022 y dejando al Napoli en la Europa League. Este último tenía todo listo para disputar el torneo continental, pero el empate ante Verona le impidió cumplir su objetivo.

Por otro lado, el estratega italiano habló sobre Cristiano Ronaldo y por qué el jugador luso no ingresó al duelo de este domingo. “Sí existe un equipo sin él. Este año estuvo fuera por coronavirus o por otras razones y contamos con una plantilla competitiva. Hoy no jugó y jugó (el español, Álvaro) Morata, que es un internacional español. No es un problema, siempre jugó quién me daba más garantías”, afirmó.

Tras la culminación de la Serie A, Juventus y AC Milán fueron los últimos en confirmar su presencia en la próxima Champions League. Inter de Milán, campeón, e Inter de Milán, subcampeón, son los otros dos que acompañaran a la Vecchia Signora y los ‘Rojinegros’.

