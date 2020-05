Si hace unos días sus ‘víctimas’ fueron Balotelli y Felipe Melo, esta vez le tocó a Arturo Vidal, con una polémicas revelaciones que podrían tener respuesta desde el Camp Nou. En otro adelanto de su autobiografía, Giorgio Chiellini contó que el mediocampista chileno, con quien coincidió en la Juventus, tenía problemas con el alcohol.

“El futbolista no es un diablo ni un santo. La distinción que debe hacerse es entre verdaderos y falsos. Alguien como Vidal a veces salía y bebía más de lo necesario. Todos lo saben, se podría decir que el alcohol era un poco su punto débil”, explicó el defensor.

Y añadió: “Por esto no se discute el campeón o la persona que es. La debilidad es parte de la naturaleza humana y cuentan las consecuencias que esto puede traer para el grupo. El gran Arturo no se presentaba al entrenamiento un par de veces al año, o algunas veces llegaba bastante alegre, por así decirlo. No ha podido superarlo y creo que se ha convertido en una fortaleza para él”.

El central de la 'Juve', recordó una anécdota de Vidal durante una gira del equipo bianconero en Estados Unidos.

“Estábamos en Miami la noche antes del último entrenamiento antes de partir. A la mañana siguiente, Arturo no estaba a la vista. Estaba en la cama y tuvieron que sacarlo a la fuerza. Después de 10 minutos en los Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, pero al terminó del entrenamiento corría como un loco ¿Qué quieres decirle a esa persona, que entre otras cosas trae alegría al grupo? Es un luchador y un gran campeón”, contó.

Chiellini y Vidal fueron piezas claves el equipo italiano, que logró varios trofeos domésticos y hasta jugó una final de la UEFA Champions League entre las temporadas 2011/12 y 2014/15.

