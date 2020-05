Mario Balotelli y Giorgio Chiellini han sido protagonistas en los últimos días en el fútbol italiano. Y es que el defensor de Juventus está próximo a lanzar a la venta su autobiografía y en la misma tiene pasajes en las que habla duramente del actual delantero del Brescia. “Es una persona negativa que no tiene respeto por el grupo”, apuntó, según un adelanto del texto.

Más adelante, Mario Balotelli usó su cuenta oficial de Instagram para darle un mensaje sutil a Giorgio Chiellini, con quien compartió vestuario en la Selección de Italia. “Al menos diga las cosas en la cara”. Fue fuerte el choque, pero todo quedó en el pasado ya que ambos hicieron este martes un en vivo a través de Instagram.

“De manera inesperada me apuñalaste por la espalda, te sigo queriendo. Te mando un fuerte abrazo”, fue lo que le dijo Balotelli a Chiellini en una transmisión que llegó en el programa Le Iene.

El ‘junte’ de Balotelli y Chiellini

Así se dio la conversación entre Mario Balotelli y Giorgio Chiellini. (Foto: Le lene)

Es más, ambos hablaron tendido sobre ciertas disputas que tuvieron cuando compartieron un mismo vestuario. "No estaba seguro de meter eso en el libro, pero no contar ‘nada’ queda feo, me parecía falso e hipócrita. Asumo las consecuencias”, dijo Giorgio en parte de la conversación.

Rápidamente, Mario Balotelli tomó con humor las palabras que Chiellini le dedica en su autobiografía. “¿Con todas las cosas feas que podías contar, ¿tenías que hablar justo de mí? (risas) ¿No podías sacarlo dentro de cinco años”, añadió.

