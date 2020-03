Romelu Lukaku es uno de los tantos afectados por el coronavirus. No, no es que el delantero belga haya sido diagnosticado con el COVID-19, sino que la cuarentena obligatoria a la que se ha sometido por el brote de la enfermedad, lo está volviendo loco. Así lo ha revelado en una entrevista con el exdelantero del Arsenal Ian Wright.

El exjugador del Manchester United, quien vive en Milán, cuna del coronavirus en Italia, afirma que lo más duro de la cuarentena es afrontar la angustia de estar lejos de su madre e hijo.

“Casi me volví loco ayer. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal. Estar con mi madre y con mi hijo. Con mi hermano. Pienso en todos y es triste. No puedes tener contacto con las personas que amas”, aseguró el ex Chelsea.

“Tengo que tener cuidado. Mi madre tiene diabetes así que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale. Mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo. Sale al jardín y por la noche, después de anochecer, toma un poco el aire pero nada más”, agregó el delantero del Inter de Milán.

Lukaku detalló su presente a Ian Wrightl a través de una videollamada. (Foto: AFP)

Más de 4.000 muertos en Italia

Los fallecimientos en Italia con el coronavirus son ya 4.032. Los casos positivos aumentaron en 4.670 y son ya 47.021 las personas contagiadas, de las cuales 5.129 han sido dadas de alta, según los datos ofrecidos por Protección Civil.

Italia ha endurecido las medidas ya adoptadas para contener el coronavirus y ha dispuesto el cierre de todos los parques y jardines públicos, así como los desplazamientos los fines de semana a las segundas residencias.

