La marcha de Cristiano Ronaldo de la Juventus es una realidad. Si ya todo parecía claro luego de que este viernes abandonara el entrenamiento del equipo ‘bianconero’ tras una breve visita, la última, a sus compañeros, todo ha quedado confirmado con las palabras de Massimiliano Allegri. El técnico de la ‘Juve’ confirmó la marcha del delantero portugués, que tendría todo hecho con el Manchester City.

“Ayer hablé con Cristiano y me comunicó que no tiene intención de quedarse en la Juventus. Es verdad y puedo confirmarlo”, soltó el entrenador, poniendo así fin a los rumores que desde hace semanas daban cuenta de que el delantero no quería seguir en Turín.

“Por esta razón, no ha entrenado hoy y tampoco jugará mañana ante el Empoli. No estoy decepcionado con Cristiano. Ha tomado una decisión y ya está. Está buscando un nuevo club después de tres años aquí, así es la vida”, explicó el técnico italiano.

Cristiano Ronaldo llegó sobre las 09.20 horas en su coche y tras cuarenta minutos en el complejo deportivo se marchó de la sede de la Juventus sin entrenar con sus compañeros.

Después de un verano en el que se especuló con su posible salida, todo indica que se irá de Turín tras llegar a un acuerdo con City, con el que la Juventus negocia los detalles del fichaje.

Manchester City ya lo espera

Según el periodista Fabrizio Romano, Manchester City es el principal candidato para contratarlo. En las próximas horas se espera que la ‘Juve’ pueda llegar a un acuerdo con los ‘Ciudadanos’ para la venta de ‘CR7′.

El representante del luso, Jorge Mendes, ya tiene comunicación con el cuadro inglés para definir cuáles serían los términos del contrato, a la espera de que en Etihad Stadium envíen la propuesta formal a la ‘Vecchia Signora’ para llegar el acuerdo en las próximas horas.

