Es querido en Turín, pero no es contado como un absoluto de la plantilla de la Juventus. Maurizio Sarri le ha dejado claro, desde su llegada a la ‘Vecchia Signora’, que ‘CR7’ es un jugador importante para el equipo, pero no le temblará la mano para cambiarlo en el segundo tiempo cuando el partido requiera de un cambio táctico. Cristiano Ronaldo, por su parte, no se siente a todo gusto con el técnico italiano, por lo que la oferta de París – de acuerdo a medios europeos – podría ser una buena salida para el atacante de la Selección de Portugal.

En el marco de la Liga Italiana, la Juventus ha recuperado su inversión de más de 100 millones de euros al Real Madrid por Cristiano Ronaldo, pero en el plano deportivo, el jugador se ha devaluado y esta temporada no es el ‘killer’ que se había contrato hace dos temporadas.

Cristiano no se hace de la ‘Juve’ un equipo invencible y la dirigencia tampoco vería con malos ojos una venta en el próximo mercado de fichajes de verano, pese a su contrato firmado hasta el 2022. ‘CR7’ sigue siendo atractivo por el valor que genera alrededor de él: venta de camisetas, abonados en los estadios, comerciales de TV, etc. En ese sentido, los italianos podrían sacar una buena tajada por él, si es que el PSG termina lanzando una oferta formal por él.

El caso del PSG y Cristiano Ronaldo

De acuerdo a medios extranjeros, el principal problema del PSG es la situación de Kylian Mbappé como Neymar. Ambos jugadores podrían salir a España o la Premier League, por lo que los jeques árabes quisieran tener un as bajo la mango para no perder su posición en Europa.

Neymar pretendió marcharse al Barcelona en el pasado mercado y si en París no se llega más lejos en la Champions, es probable que Mbappé tome el mismo camino.

Real Madrid, Barcelona y Manchester City son los máximos pretendientes y por qué también la Juventus, que cada vez realiza operaciones más costosas.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL